RÉVEILLON ST SYLVESTRE AUMONT-AUBRAC Salle de la Terre de Peyre Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac, 31 décembre 2023, Peyre en Aubrac.

Peyre en Aubrac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 03:00:00

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le comité des fêtes Aumonais.

Repas et soirée dansante avec LUIGI.

Servi au buffet.

Une coupe de champagne offerte par le comité.

Renseignements et réservations : Mairie (le matin) 04 66 42 80 02 ….

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le comité des fêtes Aumonais.

Repas et soirée dansante avec LUIGI.

Servi au buffet.

Une coupe de champagne offerte par le comité.

Renseignements et réservations : Mairie (le matin) 04 66 42 80 02 …

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le comité des fêtes Aumonais.

Repas et soirée dansante avec LUIGI.

Servi au buffet.

Une coupe de champagne offerte par le comité.

Renseignements et réservations : Mairie (le matin) 04 66 42 80 02

EUR.

Salle de la Terre de Peyre Aumont-Aubrac

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-19 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien