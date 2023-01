Finale Universitaire du concours Ma Thèse en 180 secondes Salle de la terrasse Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Finale universitaire du concours Ma Thèse en 180 secondes : 3 minutes pour vulgariser sa recherche avec éloquence ! handicap moteur mi Salle de la terrasse Avenue de la terrasse- Gif-sur-Yvette Belleville Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France En 2023, le CNRS et la Conférence des Présidents d’Université (CPU) organisent dans toute la France le dixième concours “Ma thèse en 180 secondes”.

Cette compétition MT180 permet aux doctorant·e·s, et docteur·e·s 2022, de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque doctorant·e·s doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et surtout convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive. MT180 c’est un concours, mais c’est avant tout découvrir une nouvelle manière de s’exprimer, pour faire partager à quiconque ses travaux de thèse, et leur intérêt ! Ma thèse en 180 secondes, c’est l’occasion de : relever le défi de vulgariser clairement son sujet de recherche à un auditoire non expert en 3mn

apprendre à présenter un concept en un temps limité (formation prévue)

échanger avec des doctorants d’autres disciplines et en apprendre davantage rencontrer des entreprises du territoire Organisateurs nationaux : CPU et CNRS

Evénement soutenu par la CASDEN Banque Populaire et la MGEN

