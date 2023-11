Ateliers gratuits – Administration Salle de la Terasse Vésenaz, 7 novembre 2023, Vésenaz.

Ateliers gratuits – Administration 7 – 21 novembre, les mardis Salle de la Terasse

Viens apprendre avec de manière simple, ludique et interactive à :

• t’organiser avec ton courrier

• construire et gérer un budget

• comprendre tes factures, les contester, les échelonner, etc.

• connaître tout ce que tu peux faire avec un compte e-demarche

• différencier un compte bancaire de débit ou de crédit, quels risques…

Salle de la Terasse chemin du vieux-vésenaz Vésenaz 1245 Genève [{« type »: « phone », « value »: « 022 722 10 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T18:30:00+01:00 – 2023-11-07T19:30:00+01:00

2023-11-21T18:30:00+01:00 – 2023-11-21T19:30:00+01:00

Dr