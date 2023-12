Loto Bingo Salle de la Tannerie Lampaul-Guimiliau Catégories d’Évènement: Finistère

fin : 2024-03-31 . Animé par Jessica. Nombreux lots : cartes cadeaux, petit train, grandes corbeilles (petit-déjeuner, produits bretons, friandises, etc.) … Tarif : 1 carte 3 € Buvette et petite restauration sur place. Ouverture des portes à 10h30. .

Salle de la Tannerie

Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne

