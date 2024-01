Théâtre « Que d’os, Que d’os » Salle de la Tannerie Lampaul-Guimiliau, vendredi 19 janvier 2024.

Lampaul-Guimiliau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-28

Comédie de Bernard Lenné.

Comment peut s’organiser la vie de Fougace-Les-Vignes, petit village rural, quand le docteur annonce son départ et qu’en même temps, l’AFGRA projette de faire des études en vue d’enfouir des déchets radio-actifs ?

Eh bien à Fougace, on ne baisse pas les bras et un petit groupe d’irréductibles gaulois se débrouille comme il peut pour trouver des solutions.

– Vendredi 19, samedi 20, vendredi 26 et samedi 27 janvier à 21h

– Dimanche 21 et 28 janvier à 15h

Bénéfices reversés aux JCI.

Salle de la Tannerie

Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX