Villeneuve-d'Ascq 15è édition des sportifs du coeur Salle de la Taillerie Villeneuve-d’Ascq, 23 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. 15è édition des sportifs du coeur Samedi 23 décembre, 14h00 Salle de la Taillerie Chaque participant ramène une denrée alimentaire au profit de l’association des Restos du coeur ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-23T14:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00

Fin : 2023-12-23T14:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00 Samedi 23 décembre 2023, un tournoi de futsal est organisé de 14h à 18h à la salle de la Taillerie.

Samedi 23 décembre 2023, un tournoi de futsal est organisé de 14h à 18h à la salle de la Taillerie.

Chaque participant ramène une denrée alimentaire au profit de l'association des Restos du coeur !

Salle de la Taillerie
Allée des troncs – 59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq
59650 Nord
Hauts-de-France

