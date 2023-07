Visite guidée clownesque à Laon Salle de la station – Cloître de l’abbaye st-martin Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Visite guidée clownesque à Laon Salle de la station – Cloître de l’abbaye st-martin Laon, 16 septembre 2023, Laon. Visite guidée clownesque à Laon Samedi 16 septembre, 14h00 Salle de la station – Cloître de l’abbaye st-martin Entrée libre Lydie Gustin et Francis Albiero vous proposent une visite guidée de l’exposition de street art avec le regard acéré et pas forcément politiquement correct de leurs personnages respectifs…ou comment se cultiver en riant !

Un spectacle de la La Spontanée Production. Salle de la station – Cloître de l’abbaye st-martin Rue Marcelin Berthelot – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France 03 23 20 28 62 http://www.tourisme-paysdelaon.com/ http://www.facebook.com/tourisme.laon;http://twitter.com/otlaon;http://fr.pinterest.com/otlaon Accès gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 La Spontanée Production Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Salle de la station - Cloître de l'abbaye st-martin Adresse Rue Marcelin Berthelot - 02000 Laon Ville Laon Departement Aisne Lieu Ville Salle de la station - Cloître de l'abbaye st-martin Laon

Salle de la station - Cloître de l'abbaye st-martin Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/