Réveillon à Peillon, avec Musiques et Danses Traditionnelles ! Salle de la Sousta, Peillon (06) Réveillon à Peillon, avec Musiques et Danses Traditionnelles ! Salle de la Sousta, Peillon (06), 31 décembre 2023 18:30, . Réveillon à Peillon, avec Musiques et Danses Traditionnelles ! Dimanche 31 décembre, 19h30 Salle de la Sousta, Peillon (06) https://www.helloasso.com/associations/traditions-nouvelles/evenements/le-reveillon-de-libertrad Libertrad Organise son réveillon du 31 Décembre 2023 Salle de la Sousta 3502 Bd de la Vallée, 06440 Peillon Inscription impérative avant le 17 Décembre sur Hello Asso. Nombre de places limité. Participation Financière (aux frais divers et location de la salle) de 20 € / personne (Pour toute autre modalité de paiement que Hello Asso, contacter Claude) Déroulement de la soirée 19h 30 / 20h Apéritif de bienvenue offert 20h à 21h 30 Bal trad animé par les bulles de bals émanant du Collectif Liber’trad (L’Effet danse – Jef et Evelyne – Bernard et Christine et les musiciens qui le souhaitent. 21h30 à 22h repas partagé suivi de la suite du bal jusqu’à point d’heure. Organisation du repas : Chacun apportera sa contribution au repas partagé par un met FESTIF salé ou sucré par personne et une boisson (vin, jus de fruits…). Les personnes qui ne se sentent pas une âme de cordon bleu peuvent apporter, charcuteries, fromages, viandes froides, saumon fumé, foie gras, huitres, crevettes, pain, fruits, chocolats, clémentines… Pensons à amener nos couverts, bols, assiettes, verres et à découper à l’avance les produits qui le nécessitent (Gâteaux, foie gras…) Pour tous renseignements Claude Alby 06 22 04 51 94 ou Josiane Giordani 06 32 43 33 46 source : événement Réveillon à Peillon, avec Musiques et Danses Traditionnelles ! publié sur AgendaTrad Salle de la Sousta, Peillon (06) 3502, Boulevard de la Vallée

