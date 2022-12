AIDANT BUS : Sophrologie Salle de la Sélune Barenton Catégories d’évènement: Barenton

AIDANT BUS : Sophrologie Lundi 2 janvier 2023, 14h00 Salle de la Sélune

GRATUIT Sur Inscription

Offrez-vous un moment de détente et de relaxation. Grâce à cette séance de sophrologie retrouver un équilibre entre vos émotions, vos pensées et vos comportements afin d’optimiser vos possibilités. handicap auditif hi Salle de la Sélune 15 Rue Pierre Crestey 50720 BARENTON Barenton 50720 Manche Normandie L’atelier de sophrologie organisé par l’Aidant Bus vise à offrir un moment de bien-être aux aidants. La sophrologie permet à l’aidant d’exprimer ce qu’il vit. On y apprend à canaliser sa colère, à prendre du recul sur ce qui arrive, à retrouver le calme pour apaiser la relation avec le proche malade. La sophrologie aide également à restaurer l’estime et la confiance en soi. Véritable bulle d’air, l’aidant a l’opportunité de se poser, de penser à lui, de réfléchir à ce qu’il veut. La sophrologie remet finalement l’aidant en valeur pour lui donner l’énergie dont il a besoin, et la possibilité de cultiver le positif, même quand tout se dégrade. La personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant la séance. L’inscription est obligatoire

