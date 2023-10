Bourse aux livres Salle de la RPA Ourville-en-Caux, 14 octobre 2023, Ourville-en-Caux.

Ourville-en-Caux,Seine-Maritime

Bourse aux livres à la salle de la résidence des personnes âgées de 9h à 17h.

Exposants : 2€/m

Entrée visiteurs 1€.

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Salle de la RPA

Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie



Book fair at the senior citizens’ residence from 9am to 5pm.

Exhibitors: 2?/m

Visitor admission 1?

Feria del libro en el vestíbulo de la residencia de ancianos, de 9.00 a 17.00 horas.

Expositores: 2?/m

Entrada para visitantes: 1?

Bücherbörse im Saal der Seniorenresidenz von 9 bis 17 Uhr.

Aussteller: 2?/m

Besuchereintritt 1?

Mise à jour le 2023-09-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche