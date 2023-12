La Compagnie du Nouveau Souffle présente « Noce » de Jean-Luc Lagarce – mise en scène de Patrice Verhelpen Salle de la Rotonde Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines La Compagnie du Nouveau Souffle présente « Noce » de Jean-Luc Lagarce – mise en scène de Patrice Verhelpen Salle de la Rotonde Versailles, 2 février 2024, Versailles. La Compagnie du Nouveau Souffle présente « Noce » de Jean-Luc Lagarce – mise en scène de Patrice Verhelpen Vendredi 2 février 2024, 20h30 Salle de la Rotonde Tarifs : de 10 à 12 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:45:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:45:00+01:00 Les rumeurs d’une grande noce, les « flonflons » de la fête, attirent ceux qui en sont exclus. Ces derniers sont prêts à tout pour participer à cette fête … Huit personnages représentatifs des grandes catégories sociales, incarnent une allégorie de la société, montrant les mécanismes d’exclusion ou de sentiments d’être exclus, la tyrannie des codes sociaux mais aussi l’éternel recommencement. Salle de la Rotonde 5, rue Royale – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://compagniedunouveausouffle.fr »}] Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Code postal 78000 Lieu Salle de la Rotonde Adresse 5, rue Royale - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Salle de la Rotonde Versailles Latitude 48.798745 Longitude 2.12764 latitude longitude 48.798745;2.12764

Salle de la Rotonde Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/