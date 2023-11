Théâtre et Téléthon – Les pas perdus Salle de la Rotonde Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Théâtre et Téléthon – Les pas perdus Salle de la Rotonde Versailles, 9 décembre 2023, Versailles. Théâtre et Téléthon – Les pas perdus Samedi 9 décembre, 17h30 Salle de la Rotonde Participation : 10 €- Bénéfices reversés au Téléthon Lieu des au revoir et des adieux, des derniers sourires… Lieu aux histoires meurtries, aux decisions décousues, aux envols vainqueurs, lieu de toutes les souffrances, de toutes les interrogations mais lieu de tous les espoirs, des larmes chaudes et des serments hâtifs mais des paroles qu’on n’oubliera jamais !… Voici « La gare »… déclinée sous toutes ses formes, de la plus banale à la plus inattendue, grouillante d’humanité. Un pur moment de théâtre. Salle de la Rotonde 5, rue Royale – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.18.68.84.99 »}, {« type »: « email », « value »: « arts.associes@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

