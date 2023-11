L’eau à Versailles et aux environs : un territoire et les enjeux de demain Salle de la Rotonde Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines L’eau à Versailles et aux environs : un territoire et les enjeux de demain Salle de la Rotonde Versailles, 25 novembre 2023, Versailles. L’eau à Versailles et aux environs : un territoire et les enjeux de demain Samedi 25 novembre, 14h00 Salle de la Rotonde Entrée libre. Seront présents : Pierre Desnos (coauteur de « Trois siècles d’eau à Versailles, de l’exposition murale des étangs Gobert et admistrateur des Jardins familiaux »),

Hélène Schutzenberger,

Hélène Schutzenberger, Anne Boissroux-Jay (VEI),

Béatrice Floch (VEI)

Yann Fradin (assocition espaces),

Laurent Clement (association de riverains de Viroflay). Interview restranscrite de B.Delgado de VGP exposée par VEI après validation. Salle de la Rotonde 5, rue Royale – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0660629383 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Salle de la Rotonde Adresse 5, rue Royale - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Salle de la Rotonde Versailles latitude longitude 48.798745;2.12764

Salle de la Rotonde Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/