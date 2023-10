Villes et Villages de la Reprise – 40 Salle de la Rotonde Hagetmau Catégories d’Évènement: Hagetmau

Landes Villes et Villages de la Reprise – 40 Salle de la Rotonde Hagetmau, 6 novembre 2023, Hagetmau. Villes et Villages de la Reprise – 40 Lundi 6 novembre, 16h30 Salle de la Rotonde entrée libre L’objectif de cette opération est de valoriser les collectivités locales qui œuvrent en faveur de la transmission et de la reprise d’entreprises artisanales. Cet évènement sera l’occasion de découvrir le lauréat « Villes & Villages » 2023 dans les Landes. Il vous permettra également d’échanger avec les élus et les entrepreneurs présents, afin d’évoquer avec eux le rôle essentiel de la transmission et de la reprise des entreprises artisanales dans le maintien du tissu économique local. Salle de la Rotonde 66 Rue Victor Hugo, 40700 Hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bruno.rouffiat@cma-nouvelleaquitaine.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Salle de la Rotonde
66 Rue Victor Hugo, 40700 Hagetmau
Hagetmau
40700
Landes
Nouvelle-Aquitaine

