Atelier Transmission / Reprise à Hagetmau – 40 Salle de la Rotonde Hagetmau Catégories d’Évènement: Hagetmau

Landes Atelier Transmission / Reprise à Hagetmau – 40 Salle de la Rotonde Hagetmau, 6 novembre 2023, Hagetmau. Atelier Transmission / Reprise à Hagetmau – 40 Lundi 6 novembre, 14h00 Salle de la Rotonde Accès sur inscription – gratuit Accueil et Espaces Confidentiels avec le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine Accompagnement cédant-repreneur les Experts Comptables : cessation d’activité, les droits de mutation, fiscalité de la cession, les régimes des plus-values et les exonérations, le devenir de votre personnel etc. les Notaires : types de transmission, (gratuit, onéreux), baux commerciaux, actes de ventes, droits de succession etc.

les Avocats : droit de l’entreprise, fiscalité, montages juridiques, gestion patrimoine

la CARSAT : Retraite, pour prise de RDV

les Banques : la gestion du compte, les garanties bancaires, montage du dossier

la Siagi : les garanties bancaires, montage du dossier

Pole Emploi : Accompagnement des salariés, Aides à la création/reprise d’entreprise

Organismes sociaux : PréviFrance diverses prestations sociales La Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes : Pour les cédants : diagnostics, conseils, promotion des affaires etc. Pour les repreneurs : formation, dossier prévisionnel, plan de financement Salle de la Rotonde 66 Rue Victor Hugo, 40700 Hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 98 13 02 »}, {« type »: « email », « value »: « bruno.rouffiat@cma-nouvelleaquitaine.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T14:00:00+01:00 – 2023-11-06T16:30:00+01:00

2023-11-06T14:00:00+01:00 – 2023-11-06T16:30:00+01:00 Transmission Reprise entreprise Détails Catégories d’Évènement: Hagetmau, Landes Autres Lieu Salle de la Rotonde Adresse 66 Rue Victor Hugo, 40700 Hagetmau Ville Hagetmau Departement Landes Lieu Ville Salle de la Rotonde Hagetmau latitude longitude 43.655379;-0.591817

Salle de la Rotonde Hagetmau Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hagetmau/