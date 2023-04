RATON LECTEUR PART EN PROMENADE À MOREILLES ! Salle de la Roselière, 24 mars 2023, Moreilles.

Rendez-vous à la sortie de l’école pour faire le plein d’histoires..

2023-03-24 à ; fin : 2023-03-24 . .

Salle de la Roselière

Moreilles 85450 Vendée Pays de la Loire



See you at the end of the school day to fill up on stories.

Nos vemos en la puerta de la escuela para llenarnos de historias.

Wir treffen uns am Ausgang der Schule, um uns mit Geschichten zu versorgen.

Mise à jour le 2023-03-15 par Vendée Expansion