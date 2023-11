Soirée Cabaret – Hommage à Jean Ferrat Salle de la Rode Domme, 24 novembre 2023, Domme.

Domme,Dordogne

Soirée Cabaret : Spectacle musical – voyage dans l’univers d’un amoureux de la vie

Hommage à Jean Ferrat

Organisé par l »Office de la Culture de Domme

A 20h30

Réservation obligatoire.

Salle de la Rode

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Cabaret evening: Musical show – a journey into the world of a lover of life

Tribute to Jean Ferrat

Organized by the Office de la Culture de Domme

At 8:30pm

Reservations required

Noche de cabaret: Espectáculo musical – un viaje al mundo de un enamorado de la vida

Homenaje a Jean Ferrat

Organizado por la Oficina Cultural de Domme

A las 20.30 h

Reserva obligatoria

Kabarettabend: Musikalische Show – Reise in die Welt eines Lebensliebhabers

Hommage an Jean Ferrat

Organisiert vom Kulturbüro von Domme

Um 20.30 Uhr

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne