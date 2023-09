Salon des Artistes et Plasticiens du Pays Dommois Salle de la Rode Domme, 3 novembre 2023, Domme.

Domme,Dordogne

Du 3 au 9 novembre 2023, l’Office de la Culture de Domme organise un salon

des Artistes et Plasticiens du Pays dommois, salle de la Rode à Domme.

Que vous pratiquiez la peinture ou le dessin sous toutes ses formes, la

sculpture ou que vous soyez l’auteur de toutes autres créations,.

Salle de la Rode

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From November 3 to 9, 2023, the Office de la Culture de Domme is organizing a salon

of artists and visual artists from the Domme region, at the Salle de la Rode in Domme.

Whether you practice painting or drawing in all its forms, sculpture

sculpture or any other creative medium,

Del 3 al 9 de noviembre de 2023, la Oficina de Cultura de Domme organiza una exposición

des Artistes et Plasticiens du Pays dommois, salle de la Rode en Domme.

Tanto si practica la pintura o el dibujo en todas sus formas, la escultura

escultura o cualquier otra actividad creativa,

Vom 3. bis 9. November 2023 veranstaltet das Kulturamt von Domme eine Messe

der Künstler und bildenden Künstler des Pays dommois im Salle de la Rode in Domme.

Ob Sie nun malen oder zeichnen, sich mit der Malerei beschäftigen oder mit der

skulpturen oder andere Kreationen,

Mise à jour le 2023-09-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne