Antoine de Tonnens, roi d’Araucanie et de Patagonie , conférence par Jean-François Gareyt. <<<< Salle de la Rode Domme, 21 octobre 2023, Domme.

Domme,Dordogne

Comment Antoine de Tounens, né en 1825 en Dordogne devint un jour Roi d’Araucanie et de Patagonie. Une histoire racontée par Jean-François Gareyte..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Salle de la Rode

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



How Antoine de Tounens, born in Dordogne in 1825, became King of Araucania and Patagonia. A story told by Jean-François Gareyte.

Cómo Antoine de Tounens, nacido en 1825 en Dordoña, se convirtió un día en Rey de Araucanía y Patagonia. Una historia contada por Jean-François Gareyte.

Wie Antoine de Tounens, der 1825 in der Dordogne geboren wurde, eines Tages König von Araukanien und Patagonien wurde. Eine Geschichte, erzählt von Jean-François Gareyte.

Mise à jour le 2023-10-03 par Périgord Noir Vallée Dordogne