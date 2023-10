ANTR’LIVRES & VINS Salle de La Robe de Loup Antran Catégories d’Évènement: Antran

Vienne ANTR’LIVRES & VINS Salle de La Robe de Loup Antran, 21 octobre 2023, Antran. ANTR’LIVRES & VINS 21 et 22 octobre Salle de La Robe de Loup Entrée : 2€ – Gratuit pour les moins de 18 ans Le salon ANTR’LIVRES & VINS réunit écrivains, auteurs jeunesse, viticulteurs et métiers de bouche sous un même chapiteau pour un week-end festif à ANTRAN. Au programme : dédicaces, dégustations, débats… Restauration sur place.

En présence, entre autres, de Raphaëlle Giordano, Thierry Beccaro, CharlElie Couture, Guy Carlier, Sophie Forte, de plusieurs auteurs locaux, d’une quinzaine de viticulteurs et de 4 métiers de bouche.

Tombola, nombreux lots à gagner. Le samedi, remportez une cave à vin ! Salle de La Robe de Loup 86100 ANTRAN Antran 86100 Rue d’Alsace Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.antrlivresetvins.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00 Écrivains Viticulteurs Détails Catégories d’Évènement: Antran, Vienne Autres Lieu Salle de La Robe de Loup Adresse 86100 ANTRAN Ville Antran Departement Vienne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Salle de La Robe de Loup Antran latitude longitude 46.852585;0.543216

Salle de La Robe de Loup Antran Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antran/