Théâtre : « En Attendant les beaux Jours » Salle de la Rivière Saint-Astier, 23 septembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

« En Attendant les beaux Jours ! », adaptation de 2 pièces majeures de Samuel Beckett, par l’atelier Rouge Théâtre : l’histoire de personnages un peu perdus sur notre terre, un peu trop rêveurs, un peu trop fragiles mais courageux…

20h, salle de la Rivière. Entrée gratuite. Sur réservation..

2023-09-23

Salle de la Rivière

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« En Attendant les beaux Jours », an adaptation of 2 major plays by Samuel Beckett, by the Rouge Théâtre workshop: the story of characters who are a little lost on this earth, a little too dreamy, a little too fragile but courageous?

8pm, Salle de la Rivière. Free admission. Reservations required.

« En Attendant les beaux Jours », adaptación de 2 grandes obras de Samuel Beckett, por el taller Rouge Théâtre: la historia de unos personajes un poco perdidos en esta tierra, un poco demasiado soñadores, un poco demasiado frágiles pero valientes..

20.00 h, Sala de la Rivière. Entrada gratuita. Reserva obligatoria.

« Die Geschichte von Figuren, die auf unserer Erde ein wenig verloren sind, ein wenig zu verträumt, ein wenig zu zerbrechlich, aber mutig?

20 Uhr, Salle de la Rivière. Der Eintritt ist frei. Reservierung erforderlich.

