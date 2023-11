Réveillon de la Saint Sylvestre Salle de la Rivière Montrem, 31 décembre 2023, Montrem.

Montrem,Dordogne

Grand réveillon participatif, soirée conviviale : chaque participant est invité à porter une entrée ou un dessert, et à proposer une idée artistique ou musicale.

RDV à partir de 18h30, salle de la Rivière

Tarifs : soirée 30 € + adhésion 10 €.

Sur inscription.

CRAC : 05 53 08 05 44.

Salle de la Rivière

Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



It’s a big party, a convivial evening: each participant is invited to bring a starter or dessert, and to propose an artistic or musical idea.

Meeting point from 6:30pm, Salle de la Rivière

Prices: evening 30 ? + membership 10 ?.

Registration required.

CRAC : 05 53 08 05 44

Es una gran fiesta de Nochevieja, una velada de convivencia: cada participante está invitado a traer un entrante o un postre, y a proponer una idea artística o musical.

Punto de encuentro a partir de las 18.30 h, Salle de la Rivière

Precios: velada 30€ + abono 10€.

Inscripción obligatoria.

CRAC : 05 53 08 05 44

Großer partizipativer Silvesterabend, geselliger Abend: Jeder Teilnehmer ist eingeladen, eine Vorspeise oder ein Dessert zu bringen und eine künstlerische oder musikalische Idee vorzuschlagen.

RDV ab 18:30 Uhr, Salle de la Rivière

Preise: Abendveranstaltung 30 ? + Mitgliedschaft 10 ?

Auf Anmeldung.

CRAC: 05 53 08 05 44

