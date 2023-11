Halloween Salle de la Rivière Montrem, 31 octobre 2023, Montrem.

Montrem,Dordogne

Après les défilés maléfiques dans les rues de Montrem, rendez-vous à la salle de la Rivière à 19h30.

Concours du plus beau déguisement, apéro diabolique offert, auberge espagnole.

Amicale de l’école / Mairie 05 53 54 60 18.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Salle de la Rivière

Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



After the evil parades through the streets of Montrem, meet at the Salle de la Rivière at 7.30pm.

Competition for the best disguise, free diabolical aperitif, Spanish-style inn.

Amicale de l?école / Mairie 05 53 54 60 18

Después de los desfiles diabólicos por las calles de Montrem, encuentro en la Salle de la Rivière a las 19.30 h.

Concurso al mejor disfraz, aperitivo diabólico gratuito, albergue de estilo español.

Amicale de l’école / Mairie 05 53 54 60 18

Nach den bösartigen Umzügen durch die Straßen von Montrem treffen Sie sich um 19:30 Uhr im Salle de la Rivière.

Wettbewerb um das schönste Kostüm, kostenloser teuflischer Aperitif, Auberge espagnole.

Amicale de l’école / Rathaus 05 53 54 60 18

Mise à jour le 2023-10-24 par Vallée de l’Isle