La Semaine bleue Salle de la Rivière Montrem, 2 octobre 2023, Montrem.

Montrem,Dordogne

Animations & ateliers gratuits pour seniors (+ 55 ans), 9h-12h, salle de la Rivière.

• 10h-11h30 : Yoga du rire

• 11h-12h : Atelier Economies d’énergie, sur inscription : 05 53 80 86 86

• 10h-11h : Atelier Bien-Être « fabrication de cosmétique maison »

Venez tester votre capital en santé physique.

Salle de la Rivière

Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free events & workshops for seniors (+ 55), 9am-12pm, Salle de la Rivière.

? 10h-11h30: Laughter Yoga

? 11am-12pm: Energy-saving workshop, registration required: 05 53 80 86 86

? 10am-11am: Well-being workshop « making homemade cosmetics

Come and test your physical health capital

Actos y talleres gratuitos para mayores de 55 años, de 9.00 a 12.00 h., Salle de la Rivière.

? 10.00-11.30 h: Yoga de la Risa

? 11.00-12.00 h: Taller de ahorro energético, inscripción previa: 05 53 80 86 86

? 10.00-11.00 h: Taller de bienestar « Elaboración de cosméticos caseros »

Ven a poner a prueba tu salud física

Kostenlose Animationen & Workshops für Senioren (+ 55 Jahre), 9.00-12.00 Uhr, Salle de la Rivière.

? 10-11:30 Uhr: Lachyoga

? 11-12 Uhr: Workshop Energiesparen, Anmeldung erforderlich: 05 53 80 86 86

? 10-11 Uhr: Wellness-Workshop « Herstellung von selbstgemachter Kosmetik »

Testen Sie Ihr Kapital in körperlicher Gesundheit

