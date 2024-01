Atelier : Réflexologie plantaire Salle de la résidence des Vignes La turballe, mardi 6 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T10:00:00+01:00 – 2024-02-06T11:30:00+01:00

Fin : 2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T11:30:00+02:00

Animés par Annie PICART, réflexologue

6/02 : Tonus et souplesse par la réflexologie

20/02 : Le calme au bout des doigts

12/03 : Mon ventre au centre de mes mains

26/03 : Je respire le bien-être

16/04 : J’ai tout en main pour être bien

Inscriptions auprès du Centre Communal d’Action Sociale

02 40 11 88 72 – ccas@laturballe.fr

Salle de la résidence des Vignes 15 rue Edmont Michelet 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

