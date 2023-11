Atelier socio-esthétique Salle de la Résidence des Vignes La turballe, 7 novembre 2023, La turballe.

Atelier socio-esthétique Mardi 7 novembre, 15h00 Salle de la Résidence des Vignes

Le Centre Communal d’Action Sociale met en place cinq ateliers socio-esthétique. Les soins proposés favorisent le mieux-être et le confort de toutes personnes fragilisées.

Atelier automassage

Salle de la Résidence des Vignes rue des Vignes La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone: 02 40 11 88 00
Email: animations@laturballe.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T15:00:00+01:00 – 2023-11-07T17:00:00+01:00

LOISIRS SANTE