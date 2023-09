Bal du printemps salle de la Renaissance, Chaumont-sur-Loire (41) Bal du printemps salle de la Renaissance, Chaumont-sur-Loire (41), 23 mars 2024, . Bal du printemps Samedi 23 mars 2024, 15h00 salle de la Renaissance, Chaumont-sur-Loire (41) 10 Bal trad avec un répertoire Centre France (et d’ailleurs!) entre trad et compositions avec – Thierry Pinson solo – accordéon diatonique et duo bTp avec Baptiste Touret (bugle) – Les Pieds dans les bretelles – orchestre trad de l’atelier de la casserole sous la direction de Baptiste Touret Initiation aux danses (débutants) à 20h source : événement Bal du printemps publié sur AgendaTrad salle de la Renaissance, Chaumont-sur-Loire (41) Promenade de Trouillas, 41150 Chaumont-sur-Loire, France

