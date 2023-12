Chorale « A tout chœur » Salle de la Raymondie Martel, 9 décembre 2023 11:00, Martel.

Martel,Lot

Chants de Noël et variées au profit de téléthon.

2023-12-09 11:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle de la Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie



Christmas carols and various events in aid of the telethon

Villancicos y diversos actos en favor del telemaratón

Weihnachtslieder und Abwechslung zugunsten von Telethon

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Vallée de la Dordogne