Dans le cadre du festival mexicain : ateliers cuisine Salle de la Raymondie Martel, 27 octobre 2023, Martel.

Martel,Lot

Avec la cheffe mexicaine Yaritza Corral. réalisation et dégustation de tomales (2 par personne). Apportez un saladier et un tablier! Sur inscription avant le 25/10, 15 personnes max.

2023-10-27 15:00:00 fin : 2023-10-27 17:00:00. 15 EUR.

Salle de la Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie



With Mexican chef Yaritza Corral. Make and taste tomales (2 per person). Bring a bowl and apron! Please register before 25/10, 15 people max

Con la chef mexicana Yaritza Corral. Hacer y degustar tomales (2 por persona). ¡Trae un bol y un delantal! Inscripción antes del 25/10, máximo 15 personas

Mit der mexikanischen Köchin Yaritza Corral. Herstellung und Verkostung von Tomales (2 pro Person). Bringen Sie eine Schüssel und eine Schürze mit! Anmeldung bis zum 25. Oktober, max. 15 Personen

