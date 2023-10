Dans le cadre du festival mexicain : stage de dessin Salle de la Raymondie Martel, 27 octobre 2023, Martel.

Martel,Lot

Avec l’artiste mexicain Yahi Terres. Initiation et perfectionnement, à partir de 10 ans. A partir de 10 ans, 15 personnes max.

2023-10-27 14:30:00 fin : 2023-10-27 16:30:00. .

Salle de la Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie



With Mexican artist Yahi Terres. Introductory and advanced courses, ages 10 and up. From age 10, 15 people max

Con la artista mexicana Yahi Terres. Cursos de iniciación y perfeccionamiento, a partir de 10 años. A partir de 10 años, 15 personas máx

Mit dem mexikanischen Künstler Yahi Terres. Einführung und Perfektionierung, ab 10 Jahren. Ab 10 Jahren, max. 15 Personen

