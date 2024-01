Les Chants de coton en concert Salle de la Quintaine La Chebuette, 4 février 2024, La Chebuette.

Les Chants de coton en concert Vibrez au rythme du gospel et participez à un moment exceptionnel de soutien à la lutte contre le cancer organisé par la Ville de Saint Julien de Concelles. Dimanche 4 février, 15h30 Salle de la Quintaine Sur réservation. Tarif : 10 € , gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T15:30:00+01:00 – 2024-02-04T17:15:00+01:00

Fin : 2024-02-04T15:30:00+01:00 – 2024-02-04T17:15:00+01:00

Les chants de coton en concert

Trente choristes dirigés par Eric Joseph interprètent ces chants gospel exprimant la ferveur du peuple noir américain, les émotions, les espoirs et les souffrances vécus au cours de leur histoire.

Le Choeur sait nous faire vibrer de cette énergie unique des chants tels que : Oh ! Freedom, Go down Moses, Happy Day.

Située à Basse-Goulaine, Ma parenthèse propose avec « La Maison » un lieu cocooning d’échanges, d’entraide, d’accompagnement ouvert aux femmes touchées par un cancer ainsi qu’à leurs proches. Une partie des bénéfices de ce concert, sera reversée à

Ma Parenthèse pour les aider à poursuivre leurs missions auprès de ces femmes touchées par la maladie.

+ d’infos sur https://saintjuliendeconcelles.fr/

Salle de la Quintaine 2 route Clémence Lefeuvre, St Julien de Concelles La Chebuette 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-chants-de-coton-en-concert »}] [{« link »: « https://saintjuliendeconcelles.fr/ »}]