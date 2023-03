« Sopryton ? Complètement Barano ! » Collectif à l’envers [Festival Cep Party] Salle de la Quintaine, 19 avril 2023, La Chebuette.

« Sopryton ? Complètement Barano ! » Collectif à l’envers [Festival Cep Party] Mercredi 19 avril, 14h00, 16h00 Salle de la Quintaine Tarifs : 4 à 6€

Assis sur un nuage, allongés sur une serviette ou foulant le macadam, deux saxophonistes jouent de la différence sonore de leurs instruments pour délivrer une musique unique aux multiples accents et dessiner des tableaux sonores variés. Le sol devient écran et terrain de jeu pour les deux musiciens qui s’interpellent et se découvrent.

Ce livre musical ouvert aux pieds des enfants (et aux verres progressifs des plus grands…) vous emportera dans un univers poétique, drôle et surprenant.

Salle de la Quintaine 2 route Clémence Lefeuvre, St Julien de Concelles La Chebuette 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T15:00:00+02:00

2023-04-19T16:00:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00