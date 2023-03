Docteur Guitares (réglages guitares/basses) Salle de la Quintaine La Chebuette Catégories d’Évènement: La Chebuette

Docteur Guitares (réglages guitares/basses) Salle de la Quintaine, 1 avril 2023, La Chebuette. Docteur Guitares (réglages guitares/basses) Samedi 1 avril, 14h00 Salle de la Quintaine Tarif public 45€ Docteur Guitares, spécialiste et passionné reconnu, sera présent à l’occasion des Puces à l’Oreille le 1er avril de 14h00 à 18h00 !

Il proposera un réglage pour les guitares électriques à chevalet fixe (ou type stratocaster) et les basses (la prestation ne comprend pas les guitares à floyd rose, trop longues à régler, ni les guitares acoustiques – uniquement possibilité d’un réglage du manche / pas d’interventions d’ordre électronique trop complexes). Ramenez vos jeux de cordes ! Salle de la Quintaine 2 route Clémence Lefeuvre, St Julien de Concelles La Chebuette 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

