Après-midi festif Salle de la Providence Guéret, dimanche 4 février 2024.

Guéret Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00

Le conseil de quartier de Champegaud vous propose un après-midi festif avec l’Orchestre A-Poi et goûter.

Au programme variété française et réunionnaise.

Le conseil de quartier de Champegaud vous propose un après-midi festif avec l’Orchestre A-Poi et goûter.

Au programme variété française et réunionnaise.

EUR.

Salle de la Providence

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Grand Guéret