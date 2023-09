Deux bal trad’ Salle de la Poterie, Chauvigny (86) Deux bal trad’ Salle de la Poterie, Chauvigny (86), 21 octobre 2023, . Deux bal trad’ Samedi 21 octobre, 18h00 Salle de la Poterie, Chauvigny (86) Prix libre et conscient Organisé par Le café des enfants le 21 octobre à Chauvigny (86), dans la salle de la poterie. 18h : Bal des drôles avec OYUN 21h : Bal pour tous avec DUO JAGUENEAU-ROBLIN et OYUN Camille Jagueneau : violon, chant Benoît Roblin : vielle à roue, chant Julien Evain : accordéon diatonique, goule Infos et resa au 0661576120 source : événement Deux bal trad’ publié sur AgendaTrad Salle de la Poterie, Chauvigny (86) La poterie

