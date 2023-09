Marche pour Octobre Rose Salle de la Poste Jumilhac-le-Grand, 8 octobre 2023, Jumilhac-le-Grand.

Jumilhac-le-Grand,Dordogne

Un parcours de 5km (départ 10h)

Un parcours de 13 km (départ 9h)

Rdv Salle de la Poste.

Salle de la Poste

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A 5km course (start at 10am)

A 13 km course (start at 9am)

Meeting point Salle de la Poste

Un recorrido de 5 km (salida a las 10.00 horas)

Un recorrido de 13km (salida a las 9h)

Punto de encuentro Salle de la Poste

Eine Strecke von 5 km (Start 10 Uhr)

Eine Strecke von 13 km (Start 9 Uhr)

Treffpunkt Salle de la Poste

