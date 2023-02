CORMELLES-LE-ROYAL/14 : nuit de la chouette 2023 Salle de la Pommeraie Cormelles-le-Royal Cormelles-le-Royal Catégories d’Évènement: Calvados

CORMELLES-LE-ROYAL/14 : nuit de la chouette 2023 Salle de la Pommeraie Cormelles-le-Royal, 31 mars 2023, Cormelles-le-Royal. CORMELLES-LE-ROYAL/14 : nuit de la chouette 2023 Vendredi 31 mars, 20h30 Salle de la Pommeraie Cormelles-le-Royal CORMELLES-LE-ROYAL/14 : nuit de la chouette 2023 Salle de la Pommeraie Cormelles-le-Royal 4 Rue du Calvaire 14123 Cormelles-le-Royal Cormelles-le-Royal 14123 Calvados Normandie Présentation en salle des rapaces nocturnes et sortie dans le bois de Cormelles.

Rendez-vous : 18h30 salle de la Pommeraie Cormelles-le-Royal/14.

A confirmer cependant.

Contact : François Riboulet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:30:00+02:00

2023-03-31T22:30:00+02:00

