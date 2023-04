Projection-performance : souvenirs de l’hôpital de guerre Salle de la Poivrière Asnières-sur-Oise Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise

L’historienne du cinéma Hilde D’Hayere fabrique un « ciné-mains » ludique et historique avec les photos du « Scottish Women Hospital » qu’a abrité l’abbaye de Royaumont de 1915 à 1919. Salle de la Poivrière Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

