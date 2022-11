Rendez-vous de l’inventaire du patrimoine à Bessé-sur-Braye salle de la Pléiade, 9 décembre 2022, Bessé-sur-Braye.

Rendez-vous de l’inventaire du patrimoine à Bessé-sur-Braye Vendredi 9 décembre, 18h30 salle de la Pléiade

Merci de bien vouloir confirmer votre présence. Inscriptions auprès du Perche sarthois 02 43 60 72 77 / perche-sarthois@orange.fr

Conférence de restitution de l’inventaire du bourg de Bessé-sur-Braye

salle de la Pléiade place Jean Dufournier, à Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire

Depuis 2017, une étude d’inventaire du patrimoine menée par la Région des Pays de la Loire en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Perche sarthois s’attache à la connaissance de la forme et de l’évolution de ses bourgs.

Neuvième bourg étudié sur les onze compris dans la réalisation de l’étude, Bessé-sur-Braye est situé à l’extrémité sud du Perche sarthois, aux portes de la Vallée du Loir dont l’influence est perceptible dans l’architecture besséenne.

Implanté dans un vallon près de la confluence des cours d’eau du Bonneuil et de la Braye, le bourg actuel conserve sa forme ancienne structurée autour d’un carrefour formé par l’ancien chemin de Bessé à Montoire et l’ancienne route de Tours à Caen.

Le centre de l’agglomération présente un bâti ancien très remanié, complété d’importantes extensions des XIXe et XXe siècles, liées au dynamisme économique de la commune amorcé dès le XVIIIe siècle.

Ce développement se caractérise par un patrimoine bâti de qualité, marqué par une architecture civile variée et un patrimoine industriel qui donne à Bessé toute sa singularité parmi les bourgs analysés dans le cadre de cette étude.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T18:30:00+01:00

2022-12-09T20:00:00+01:00

Bessé-sur-Braye – P. B. Fourny