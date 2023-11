Marche pour le Téléthon avec AVF Salle de la petite A Flers, 7 décembre 2023, Flers.

Flers,Orne

L’association AVF de Flers organise une marche au profit du Téléthon le jeudi 7 décembre 2023 à partir de 14h.

Cette marche est ouverte aux adhérents mais les personnes extérieures peuvent aussi participer.

Le départ aura lieu salle de la petite A, rue Simon, puis passage par la place Wunstorf pour se diriger vers le parc du château avant de revenir au point de départ..

2023-12-07 14:00:00 fin : 2023-12-07 . .

Salle de la petite A rue Simon

Flers 61100 Orne Normandie



The Flers AVF association is organizing a walk in aid of the Telethon on Thursday December 7, 2023, starting at 2pm.

The walk is open to members, but non-members are also welcome to take part.

The walk will start in the Salle de la Petite A, rue Simon, then pass through Place Wunstorf towards the château grounds, before returning to the starting point.

La asociación Flers AVF organiza una marcha a beneficio del Teletón el jueves 7 de diciembre de 2023, a partir de las 14 horas.

La marcha está abierta a los socios, pero los no socios también pueden participar.

La marcha partirá de la Sala de la Petite A, calle Simon, pasará por la plaza Wunstorf y se dirigirá al recinto del castillo antes de regresar al punto de partida.

Der Verein AVF de Flers organisiert am Donnerstag, den 7. Dezember 2023, ab 14 Uhr eine Wanderung zugunsten des Telethon.

Diese Wanderung ist für Mitglieder offen, aber auch externe Personen können teilnehmen.

Der Start findet im Salle de la petite A, Rue Simon, statt. Anschließend geht es über den Place Wunstorf in Richtung Schlosspark, bevor Sie zum Ausgangspunkt zurückkehren.

Mise à jour le 2023-11-22 par Flers agglo