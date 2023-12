Réveillon de la St Sylvestre Salle de la Pergola Monsempron-Libos, 4 décembre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

Fêtez le réveillon avec un repas festif !

Au menu : apéritif, bisque de homard, assiette d’huîtres, assiette de la mer, confit de canard, assortiment de légumes, salade aux noix, plateau de fromages, bûche glacée, vin rouge, vin blanc, rosé et bulles.

Ambiance musicale et cotillons..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle de la Pergola

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Celebrate New Year’s Eve with a festive meal!

On the menu: aperitif, lobster bisque, oyster plate, seafood plate, duck confit, assorted vegetables, walnut salad, cheese platter, frozen log, red wine, white wine, rosé and bubbles.

Musical atmosphere and party favors.

Celebre la Nochevieja con una comida festiva

En el menú: aperitivo, bisque de langosta, bandeja de ostras, bandeja de marisco, confit de pato, verduras variadas, ensalada de nueces, tabla de quesos, tronco de helado, vino tinto, vino blanco, rosado y burbujas.

Música y ambiente de fiesta.

Feiern Sie den Silvesterabend mit einem festlichen Essen!

Menü: Aperitif, Hummerbisque, Austernteller, Meeresteller, Entenconfit, Gemüsesortiment, Salat mit Walnüssen, Käseplatte, Eisblock, Rotwein, Weißwein, Roséwein und Sekt.

Musikalische Umrahmung und Cotillons.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Fumel – Vallée du Lot