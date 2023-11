Marché de Noël Salle de la Pergola Monsempron-Libos, 15 décembre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

Marché de Noël l’APE avec la maison des familles et l’équipe périscolaire. Sur place vente d’objets réalisés par les élèves, photo avec le Père Noël, vin chaud, crêpes et gâteaux, et de nombreux artisans présents..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:00:00. EUR.

Salle de la Pergola

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



APE Christmas market with the family center and the after-school team. On site sale of objects made by the students, photo with Santa Claus, mulled wine, pancakes and cakes, and many craftsmen present.

Mercado de Navidad organizado por la APE con la Maison des Familles y el equipo extraescolar. Habrá venta de objetos realizados por los alumnos, una foto con Papá Noel, vino caliente, crepes y pasteles, y muchos artesanos.

Weihnachtsmarkt der EV mit dem Haus der Familien und dem außerschulischen Team. Vor Ort Verkauf von Gegenständen, die von den Schülern hergestellt wurden, Foto mit dem Weihnachtsmann, Glühwein, Crêpes und Kuchen, und zahlreiche Handwerker sind anwesend.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Fumel – Vallée du Lot