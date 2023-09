Salon des loisirs créatifs Salle de la Pépite Jumilhac-le-Grand Catégories d’Évènement: Dordogne

Jumilhac-le-Grand Salon des loisirs créatifs Salle de la Pépite Jumilhac-le-Grand, 8 octobre 2023, Jumilhac-le-Grand. Jumilhac-le-Grand,Dordogne Nombreux exposants : sac tissus, mercerie, cartonnage, peinture sur tuiles…

1 atelier composition florale

Tombola : 1 lot par enveloppe + 1 lot surprise

Buvette, vente de sandwichs.

Salle de la Pépite

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Numerous exhibitors: fabric bags, haberdashery, cardboard, tile painting…

1 flower arrangement workshop

Tombola: 1 prize per envelope + 1 surprise prize

Refreshment bar, sandwich sales Numerosos expositores: bolsas de tela, mercería, cartón, pintura sobre azulejos, etc.

1 taller de arreglos florales

Tómbola: 1 premio por sobre + 1 premio sorpresa

Bar de refrescos, venta de bocadillos Zahlreiche Aussteller: Stofftaschen, Kurzwaren, Kartonagen, Malerei auf Dachziegeln…

1 Workshop für Blumenarrangements

Tombola: 1 Los pro Umschlag + 1 Überraschungspreis

Salle de la Pépite
Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

