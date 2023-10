Le Mois du doc : Projection de « La Ferme à Gégé » Salle de la Passerelle Theix-Noyalo, 22 novembre 2023, Theix-Noyalo.

Le Mois du doc : Projection de « La Ferme à Gégé » Mercredi 22 novembre, 20h30 Salle de la Passerelle gratuit

Gérard Coutance dit « gégé », vit depuis 3 générations en fermage dans le bocage normand. Dans les années 90, totalement endetté, il transforme son exploitation en un lieu d’accueil pour enfants. La ferme à Gégé devient un lieu unique d’accueil en France. Aujourd’hui, en l’absence de successeur et menacée d’expulsion, la ferme à Gégé risque de disparaitre et avec elle un regard si particulier sur la pédagogie et la culture populaire.

bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=tpxYDk1kkS8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:30:00+01:00 – 2023-11-22T22:00:00+01:00

cinéma documentaire