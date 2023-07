Ateliers d’art: exposition et portes ouvertes Salle de La Passerelle de Virieu Pélussin Catégories d’Évènement: Loire

Pélussin Ateliers d’art: exposition et portes ouvertes Salle de La Passerelle de Virieu Pélussin, 15 septembre 2023, Pélussin. Ateliers d’art: exposition et portes ouvertes 15 – 17 septembre Salle de La Passerelle de Virieu Ateliers ouverts: parcours artistique dans les jardins et le quartier historique de Virieu à Pélussin, visite d’ateliers et vente de pièces anciennes, exposition artistique à la salle de la Passerelle. Salle de La Passerelle de Virieu Rue de la Tour, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Florence Lemoine Détails Catégories d’Évènement: Loire, Pélussin Autres Lieu Salle de La Passerelle de Virieu Adresse Rue de la Tour, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Pélussin Departement Loire Age max 99 Lieu Ville Salle de La Passerelle de Virieu Pélussin

