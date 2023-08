EXPOSITION D’OISEAUX Salle de la Papinière Sucé-sur-Erdre, 6 octobre 2023, Sucé-sur-Erdre.

Sucé-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Venez admirer les plus beaux oiseaux de cages et de volière..

2023-10-06 fin : 2023-10-08 . .

Salle de la Papinière

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and admire the most beautiful cage and aviary birds.

Venga a admirar las aves más bellas en jaulas y pajareras.

Bestaunen Sie die schönsten Vögel aus Käfigen und Volieren.

