Pyrénées-Atlantiques . Qu’es aquò ? Venez partager avec Ania et Joan-Francés un moment en béarnais, discussion ouverte à tous, apprenants, locuteurs. C’est dans la salle de la Muda que vous pourrez venir écouter et parler « la lenga nosta ». Un bon moment d’échanges en perspective!

