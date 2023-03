Inauguration de l’exposition temporaire : « Al Cartero, lo mètge poèta » Salle de la Mude Salies-de-Béarn Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Basses-Pyrénées . Les Amis du Vieux Salies ont le plaisir de vous inviter à ce moment convivial où sera présentée l’exposition : Al Cartero, lo mètge poèta (1861-1923).

+33 5 59 65 84 98

