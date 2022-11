Soirée Folk à St Mammès – Seine et Marne Salle De La Mlc, Saint-Mammès (77)

Entrée Libre

avec GROUMpF, Grain de Celte et Trad de Vaux Salle De La Mlc, Saint-Mammès (77) Rue Victor Hugo Salle De La Mlc, 77670 Saint-Mammès, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39707 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le samedi 26 Novembre 2022, à St Mammès, le conservatoire Musique en Seine organise un bal Folk avec : – Trad de Vaux – Grain de Celte – GROUM(p)F!, dans sa version DUO (Clarinette/Guitare). La soirée débutera par un repas partagé. Samedi 26 novembre à partir de 19h Salle de la MLC, rue Victor Hugo Saint Mammès (77). source : événement Soirée Folk à St Mammès – Seine et Marne publié sur AgendaTrad

