Formation Sentinelle Salle de la marquise gare, 3 mai 2023, Ydes. Formation Sentinelle Mercredi 3 mai, 09h00 Salle de la marquise gare Objectifs de la formation : Repérer les personnes en souffrance au sein de son milieu de vie ou de travail ;

Reconnaître au travers des propos et/ou comportements des personnes en souffrance, les facteurs de risque suicidaire ainsi que les signaux d’alerte ;

Aller vers les personnes repérées et entrer en relation avec elles : les orienter et si nécessaire les accompagner vers les ressources appropriées ;

Prendre soin d’elle-même et de sa propre santé mentale. Que se passe-t-il après la formation ? Un acte d’engagement sera proposé à l’issue de la formation afin de préciser droits, obligations et limites de responsabilité. Après la formation, la MSA proposera à la sentinelle formée d’intégrer un réseau structuré mettant à disposition : Un annuaire des ressources locales pour orienter les personnes en situation de mal-être ;

Un dispositif de soutien pour elle-même ou pour les situations rencontrées ;

Une animation de réseau avec des réunions collectives, la diffusion régulière d’informations, l’actualisation des connaissances ;

Salle de la marquise gare Ydes Ydes 15210 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

